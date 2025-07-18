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        Kara yoluna inen geyik korumaya alındı

        AFYONKARAHİSAR'da doğaya salındıktan sonra kara yolu kenarında görülen ve kaza riski oluşturduğu belirlenen geyik, uzman ekipler tarafından yakalanarak korumaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:10
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        Kara yoluna inen geyik korumaya alındı
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        AFYONKARAHİSAR'da doğaya salındıktan sonra kara yolu kenarında görülen ve kaza riski oluşturduğu belirlenen geyik, uzman ekipler tarafından yakalanarak korumaya alındı.

        Kentte geçen aylarda doğaya salınan geyiklerden biri, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu kenarında görüntülendi. Trafik kazası riski oluşturması nedeniyle yetkililer harekete geçti. Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle dronla arama çalışması başlatıldı. Ekipler geyiğin yerini kısa sürede tespit ederek, müdahale etti. Uzman personel tarafından uyutularak güvenli şekilde yakalanan geyik, geçici olarak Sandıklı Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde gözetim altına alındı. Geyiğin daha sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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