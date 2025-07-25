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        Eskişehir'de çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın kontrol altında

        ESKİŞEHİR'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:55
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        Eskişehir'de çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın kontrol altında
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        ESKİŞEHİR'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan orman yangını, 4'üncü günde havadan ve karadan yürütülen müdahaleler sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Sarıcaova ile Alanlı köyleri arasındaki dağlık alanın yamacında devam eden müdahaleler sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Afyonkarahisar sınırındaki ekiplerin tamamı soğutmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, rüzgar nedeniyle yangının tekrar başlama riskine karşı da ekipler teyakkuza geçti. Duman çıkan ağaçlar ve köklere köpük ve kürekle müdahale edilerek, tekrar alevlenme ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yapıldı.

        'MÜDAHALELER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMEKTE'

        Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne ulaşan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangının enerjisi düşürülürken spot yanımları önlemek, etrafı çevrelenen yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürdürülmektedir. Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda cansiperane bir şekilde büyük fedakarlıkla görev alan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi.

        'SON DUMAN KAPANANA KADAR BURADAYIZ'

        Soğutma çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü İhsaniye Şefliğinde görevli Emre Kaan Gül, "Şu an yaptığımız çalışma, kimyasal köpük çalışmasıyla ateşin tamamen oksijenini kapatıyoruz, tüten yerleri soğutuyoruz, son duman kapanana kadar buradayız. Soğutma çalışmaları bugün başladı, kontrol altına alındıktan sonraki gün bugün artık için için yanma yok. Şu anda köklerde hafif tütmeler var, onları da Allah'ın izniyle kapatacağız. Birkaç gün daha buralardayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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