Eskişehir'de çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın kontrol altında

ESKİŞEHİR'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan orman yangını, 4'üncü günde havadan ve karadan yürütülen müdahaleler sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Sarıcaova ile Alanlı köyleri arasındaki dağlık alanın yamacında devam eden müdahaleler sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Afyonkarahisar sınırındaki ekiplerin tamamı soğutmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, rüzgar nedeniyle yangının tekrar başlama riskine karşı da ekipler teyakkuza geçti. Duman çıkan ağaçlar ve köklere köpük ve kürekle müdahale edilerek, tekrar alevlenme ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yapıldı.

'MÜDAHALELER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMEKTE'

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne ulaşan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangının enerjisi düşürülürken spot yanımları önlemek, etrafı çevrelenen yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürdürülmektedir. Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda cansiperane bir şekilde büyük fedakarlıkla görev alan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi.