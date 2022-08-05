Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR(AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine yeni atanan yargı mensupları belediye başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile İscehisar Adliyesine atanan cumhuriyet savcısı Ayşe Gül Akhan ile hakim Sümeyye Elif Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Gerek şahsım, gerek belediyemiz adına, ilçemizin huzur ve güven ortamının korunmasında üzerimize düşen her türlü görevde yardımcı olacağız. Gelecek nesillere güzel bir İscehisar bırakmak için el ele çalışacağız. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, yargı mensuplarına hediye takdim etti.



- CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Dinar ve Evciler'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Dinar ve Evciler'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Köksal'a ziyaretlerinde ilçelerdeki esnaf ile pazar yerini gezdi, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

İlçe ziyaretlerinde Köksal'a partiler eşlik etti.

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