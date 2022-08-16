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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği başladı

AA

Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki lavanta diyarı olarak anılan İdris köyünde 3 bin dekarın üzerindeki lavanta tarlaları turistleri ağırlıyor.

Türkiye'nin Isparta'dan sonra ikinci büyük lavanta üretim merkezi olan kentteki lavanta hasadı eylül ayının sonuna kadar sürüyor. Afyonkarahisar-Denizli sınırında 1500 rakımın üzerindeki Apa Yaylası'ndaki orman köyünde bulunan lavanta tarlaları, yükseltisi nedeniyle ağustos ayında mor renge bürünüyor.

Dazkırı Kaymakamlığının son yıllardaki turizm ve kalkınma projeleriyle yapılan yatırımlarla İdris köyündeki lavanta tarlalarında turist hareketliliği artıyor. Köydeki lavanta tarlaları, doğal stüdyo görünümüyle çevre illerden fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

İdris Köyü Muhtarı Sami Şahin, AA muhabirine, lavanta tarlarının mor renkleriyle insanları cezbettiğini söyledi.

Son yıllarda köylerine yoğun yerli ve yabancı turist geldiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Lavanta tarlalarımız, görselliği nedeniyle özellikle çevre illerden çok ziyaretçi ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya'dan misafirlerimiz vardı. Ziyaretçilerimizi köyümüzdeki tarlalarımızda gezdiriyor, yöresel ürünlerimizi ikram ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz."

-"1,5 ton yağ çıkarmayı hedefliyoruz"

Şahin, görselliğin zirve yaptığı İdris köyünün mor tarlarının eylül ayının sonuna kadar gezip görülebileceğini vurgulayarak, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

Afyonkarahisar Valiliğin desteğiyle kurdukları distilasyon ünitesiyle hasadını yaptıkları lavantaların yağlarını da çıkardıklarını anlatan Şahin, "Geçen yıl köyümüzdeki lavanta hasadı 230 ton civarındaydı. Bu yıl bol yağışa bağlı olarak 300 tonun üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Tarlalarımızda verim çok fazla. Geçen yıl da 822 kilogram lavanta yağı, çıkardık. Bu yıl 1,5 ton yağ çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yağları da kozmetik sanayisine satıyoruz. Yağın litresini de 450 liradan satıyoruz. Bunun dışında çiçekçilere verdiğimiz lavantalar da var. Hatta, lavanta buketlerimiz ABD, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'a gidiyor." diye konuştu.

İdris köyünde lavanta üretimi yapan Hüseyin Yıldız da 8 yıllık tarlasında çok güzel görsel şölen olduğu için ziyaretçisinin de fazla olduğunu dile getirdi.

Köylerinin orman içerisinde olduğu için turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarına dikkat çeken Yıldız, "Ziyaretçiler, tarlada fotoğraf ve video çekimleri yapıyorlar. İkramlarımız oluyor. Hoşça vakit geçiriyorlar." dedi.

- "Bol bol fotoğraf ve video çektik"

Turist Betül Özdemir, İdris köyüne lavanta tarlarını görmek için arkadaşlarıyla geldiklerini söyledi.

Özdemir, "Bugün lavanta tarlasında çok keyifli vakit geçirdik. Bol bol fotoğraf ve video çektik. Bu görselleri sosyal medyadaki adresimde paylaşacağım. İdris köyü huzur veren ve rahatlatan bir yer. Stresten insanları uzaklaştırıyor. Gayet de nezih bir ortamı var. Burayı herkese tavsiye ediyoruz."

Turist Şule Kahvecigil ise İdris köyündeki lavanta tarlalarının doğallığı ve manzarasının insana huzur verdiğini ve arkadaşıyla bol bol fotoğraf ve video çektiklerini ifade etti.

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