Katıldığı arıcılık kursunda işi öğrenen çiftçi, ürettiği balları satmaya başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yaşayan Remzi Orhan, katıldığı halk eğitim arıcılık kursu sayesinde arıcılık yapıyor.

Güre köyünde tarımla uğraşan Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan 84 saatlik arıcılık kursuna katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Orhan, 40 kovan alarak bal üretmeye başladı. Bu yıl 100 kilogramın üzerinde bal üreten Orhan, ürünlerini ilçedeki pazarda satışını yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Erkan Işık, yaptığı açıklamada, "İlçemizde alternatif gelir sağlayıcı alanlardan biri olarak gördüğümüz arıcılık mesleğiyle ilgili 2020'de başlattığımız çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. Arıcılık kursuna katılan Remzi Orhan bu kurs vesilesiyle arı ürünleri yetiştirerek gelir etmeye başlaması bizleri mutlu etti."ifadesini kullandı.

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