Afyonkarahisar'da vefat eden Kore gazisi Görgün'ün cenazesi toprağa verildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Nuri Görgün, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı evinde vefat eden Görgün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda ilçeye bağlı Kırca Köy Camisi'ne getirildi.

Görgün'ün cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, ailesi, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emre Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve vatandaşlar katıldı.

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