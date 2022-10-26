Afyonkarahisar'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahraman Sarıkaya (22) idaresindeki 07 ARR 592 plakalı motosiklet, Çepni köyü yakınlarında devrildi.​​​​​​​



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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