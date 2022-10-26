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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AA

Afyonkarahisar'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahraman Sarıkaya (22) idaresindeki 07 ARR 592 plakalı motosiklet, Çepni köyü yakınlarında devrildi.​​​​​​​

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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