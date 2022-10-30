Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Hocalar ilçesine bağlı Kocagöl köyü sakinleri su bidonu ile futbol oynadı.



İki bin rakımlı Bulkaz Yaylasında bir araya gelen köy sakinleri su bidonu ile maç yaptı. Futbol karşılaşmasını bir yandan kameraya alan bir vatandaşın, bir yandan da takımlara teknik ve taktik vermesi dikkat çekti.

- Gönüllüler Akdağ Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptılar

2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkında Sandıklı Kaymakam Mehmet Sülün, Cumhuriyet Savcıları İsmet Turgut Gülşen ve Baki Bozkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaşdaş ve bir gurup gönüllü çevre temizliği yaptı.

Ellerine çöp poşetleri alan gönüllüler piknik alanlarında bulunan atık ve çöpleri topladı.

- Cinayet zanlısı jandarma operasyonuyla yakalandı

Sandıklı'da hakkında cinayet suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan H.A. jandarma operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adam öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın Celiloğlu köyünde bulunduğu yönünde bilgi aldı.

Köyde yakalanan şahıs, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.





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