Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Emirdağ, Bayat, Çay, Dazkırı, İscehisar, Evciler ve Şuhut ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Dinar'da, program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın çelenk bırakmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Belediye Kültür Sarayı'nda, öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

- Sandıklı

Sandıklı'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Sülün ile Mustafa Çöl çelenk sundu.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Belediye Düğün Salonu'nda öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisiyle tamamlandı.

- Emirdağ

Emirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Osman Bilici ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun çelenkleri sunumuyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Konferans Salonu'nda öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

- Bayat

Bayat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Anıl Çolak ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur çelenk bıraktı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Şehit Bahadır Özenç Çok Programlı Anadolu Lisesinin Toplantı Salonu'nda devam etti.

- Çay

Çay'da Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Emre Yeşilbaş ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi yaptı.

- Dazkırı

Dazkırı'da, program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Zeliha Uz ile Belediye Başkanı İsmail Taylan'ın çelenk bırakmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Alkim İlkokulu Konferans Salonu'nda video sunumu yapıldı, öğrenciler şiir okudu ve oratoryo gösterisi sundu.

- İscehisar

İscehisar'da program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Ali Semiz ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Faruk Öksüz İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

- Evciler

Evciler'de Tören Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Burak Gürbüz ile Belediye Başkanı Ali Dede Savaş'ın çelenk sunmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Belediye Kültür Merkezi'nde sürdü.

- Şuhut

Şuhut'ta program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Recep Bozkurt çelenk bıraktı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emirdağ Kaymakamı Bilici, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Emirdağ Kaymakamı Bilici, gençlerle buluştu
Emirdağ'da çiftçilere 32 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Emirdağ'da çiftçilere 32 ton yerli buğday tohumu ...
Afyonkarahisar'da polisin ihtarına uymayarak kaçan firari hükümlü bacağından vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da polisin ihtarına uymayarak kaçan ...
Afyonkarahisar'da "Şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları" sanat atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Şehit polis memuru Ertuğrul ...
Afyonkarahisar'da trenin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da trenin çarptığı kamyonetteki 2 kişi ...
Bayat'ta tekstil kursunu tamamlayan 25 kadın işe başladı
YEREL HABERLER Bayat'ta tekstil kursunu tamamlayan 25 kadın işe ...
Dinar'da "Düden Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Projesi" başladı
YEREL HABERLER Dinar'da "Düden Millet Bahçesi ve Kıraathanesi ...
Afyonkarahisar'da 70 AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 70 AFAD gönüllüsüne sertifika ...
Afyonkarahisar'da termal otellerde "ara tatil" rezervasyonları artırdı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da termal otellerde "ara tatil" ...
Afyonkarahisar’da trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'da Uyum İçin Kadın ve Çocukların Güçlendirilmesi programı düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Uyum İçin Kadın ve Çocukların ...
"Konservatuvarın Kezban ablası" hayaline ulaştı
YEREL HABERLER "Konservatuvarın Kezban ablası" hayaline ulaştı
Karanlık dünyalarını sevgileriyle aydınlatıyorlar
YEREL HABERLER Karanlık dünyalarını sevgileriyle aydınlatıyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.