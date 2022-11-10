Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Emirdağ, Bayat, Çay, Dazkırı, İscehisar, Evciler ve Şuhut ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Dinar'da, program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın çelenk bırakmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Belediye Kültür Sarayı'nda, öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

- Sandıklı

Sandıklı'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Sülün ile Mustafa Çöl çelenk sundu.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Belediye Düğün Salonu'nda öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisiyle tamamlandı.

- Emirdağ

Emirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Osman Bilici ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun çelenkleri sunumuyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Konferans Salonu'nda öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

- Bayat

Bayat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Anıl Çolak ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur çelenk bıraktı.



Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Şehit Bahadır Özenç Çok Programlı Anadolu Lisesinin Toplantı Salonu'nda devam etti.

- Çay

Çay'da Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Emre Yeşilbaş ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi yaptı.

- Dazkırı

Dazkırı'da, program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Zeliha Uz ile Belediye Başkanı İsmail Taylan'ın çelenk bırakmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Alkim İlkokulu Konferans Salonu'nda video sunumu yapıldı, öğrenciler şiir okudu ve oratoryo gösterisi sundu.

- İscehisar

İscehisar'da program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Ali Semiz ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Faruk Öksüz İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

- Evciler

Evciler'de Tören Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Burak Gürbüz ile Belediye Başkanı Ali Dede Savaş'ın çelenk sunmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Belediye Kültür Merkezi'nde sürdü.

- Şuhut

Şuhut'ta program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Recep Bozkurt çelenk bıraktı.



Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Program, Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisiyle son buldu.

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