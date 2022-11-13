Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.K idaresindeki 07 DCG 26 plakalı otomobil, Dazkırı ilçesinde Bozan köyü mevkisindeki dinlenme tesisinden yola çıkan F.E.E. yönetimindeki 06 AF 2501 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki S.K, Ş.K. ve Y.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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