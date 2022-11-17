Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bayat ilçesinde yapılacak Ankara-İzmir hızlı tren hattı için arazi kamulaştırma toplantısı yapıldı.

İlçe Kapalı Spor Salonu'ndaki toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelince, arazi sahiplerine kamulaştırma işlemleri konusunda sunum yapıldı.

Toplantıda hak sahiplerinin soruları cevaplandırıldı.

- Emirdağ'da ev yangını

Emirdağ'da bir evin bodrumunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Eski Kacerli Mahallesi'nde Hatice İnce'ye ait evin bodrumunda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.

- Şuhut'ta bir evin ardiyesinde çıkan yangın söndürüldü

Şuhut'un Çobankaya köyünde bir evin ardiyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Mevlüt Uysal'a ait evin ardiyesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

















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