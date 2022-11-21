Afyonkarahisar'da sahte içki üreten 2 kişi gözaltına alındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde evde ve iş yerinde sahte içki üreten 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında H.I.K ve K.I'nın haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgi aldı. Ekiplerce, H.I.K ile K.I'ya ait ev, iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 26 litre etil alkol, 30 litre viski, 14 alkol kiti, 11 litre rakı, 8 gram esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, alkol metre, metal muşta ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.





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