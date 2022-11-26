Şehit Köroğlu'nun ailesine acı haber verildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Köroğlu'nun Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi'nde yaşayan babası Mahir Köroğlu'na İkmal ve Garnizon Komutanlığından Piyade Binbaşı Barış Dinçer, Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından şehadet haberi verildi.

Daha sonra eşiyle ayrı olan ilçeye bağlı Yaka köyündeki anne Hatice Kübra Yıldırım'a da acı haber ulaştırıldı.

Evine Türk bayrağı asılan şehit Köroğlu'nun bekar olduğu, Siirt 3'ncü Komando Tugay Komutanlığı personeliyken Kuzey Irak'a gittiği öğrenildi.





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