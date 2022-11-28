Şehit Piyade Sözleşmeli Er Köroğlu, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Şehit Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Başmakçı ilçesindeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Daha sonra şehit Köroğlu için ilçeye bağlı Gülistan Mahallesi'ndeki meydanda tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Burada şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Törende, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakan Köroğlu'nun naaşı, bir müddet top arabasıyla taşınarak ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin babası Mahir Köroğlu, annesi Hatice Kübra Yıldırım, kardeşleri, yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve vatandaşlar katıldı.

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