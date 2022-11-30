Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yiğitbaşı, AA muhabirine, 2022- 2023 kış tedbirleri toplantısı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kış tedbirleriyle ilgili bütün kurumların koordinasyon halinde olmasının kendileri için önemli olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da kış çetin geçebiliyor. Aynı zamanda kavşak noktası olduğu için pek çok bölgeyle, büyükşehirle de ilişkili bir yol ağı güzergahı üzerinde şehrimiz." dedi.

Toplantıda kış şartlarındaki olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenebilmek için önlemleri, tedbirleri konuştuklarını anlatan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Bütün kurumlar aslında gayet tecrübeli. İnşallah sıkıntısız, vatandaşları da herhangi bir zor durumda bırakmayacak şekilde bir kış yaşamayı istiyoruz. Şu anda da 112'deyiz. Afyonkarahisar olarak yeni konseptine geçen ilk şehrimiz. Pilot şehir olarak seçildik. Arayan vatandaşın lokasyonuna çok daha hızlı ulaşma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda işitme engellilere daha rahat ulaşım imkanı ve onların bizi daha rahat arayıp kendilerini ifade edebilme, sıkıntılarını dile getirme imkanı tanıyor."

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