Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uluslararası zirveye hazırlanıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ((TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, kurum olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla uluslararası bir zirveye hazırlandıklarını belirtti.

Kılıç, AA muhabirine, hazırlandıkları zirvenin ana konularının gıdaya erişim ile iklim krizi olacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizinin yaratmış olduğu bir ekonomik darboğaz olduğuna değinen Kılıç, "Gıdaya erişim konusunda ciddi anlamda Avrupa ve pek çok ülke gıda yoksunluğu yaşıyor. Türkiye'nin, tahıl koridorunun açılması ve bunun güvenliğinin temin edilmesi noktasında büyük gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Bir diğer boyut da iklim değişikliği. İnsan hakları temeli açısında baktığımızda insanların yaşam hakkı başta olmak üzere sağlığa erişim, sağlık hakkı, gıda hakkı hepsiyle ilişkili olduğunu görüyoruz."ifadesini kullandı.

Bütün dünyada buna ilişkin bir farkındalığın giderek arttığını gördüklerini anlatan Kılıç, bu çerçevede insan hakları ihlallerine yol açabilecek durumları tespit edebilmeyle ilgili yapıcı politikaların oluşturulması noktasında 7-8 Aralık'ta Ankara'da uluslararası sempozyum gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kılıç, ayrımcılığın da kendilerini ilgilendiren temel konulardan olduğunu bildirdi.

Cinsiyetten başlamak üzere ırk, renk, din, dil, medeni hal gibi bireylerin bu nokta da uğramış oldukları herhangi bir ihlal durumlarında icracı organ olduklarını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:



"Kurum olarak ayrımcılık ihlalini tespit ediyoruz. Tabi karşılıklı bu noktada tarafların beyanları, ispat süreçleri de söz konusu. Ülke açısından ayrımcılık veya eşitlik hukuku yeni bir alan. Ciddi bir farkındalığa ihtiyacımız var. İnsanlar kimi zaman iş yerinde kimi zaman çalıştıkları ortamlarda, okulda, hizmet aldığı diğer sektörde ayrımcılığa maruz kaldığının farkında olmayabiliyor. Bu noktada sadece başvuruları neticelendirmekle kalmıyoruz. Ayrımcılığa uğramış kişilerin fiili durumu aktarmasını, bunu idrak etmesini temin etmek için farkındalık faaliyeti yapıyoruz."

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