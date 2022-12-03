Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri sosyal medyada ruhsatsız av tüfeği paylaşımında bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden ruhsatsız av tüfeği paylaşımı yapan 2 kişi hakkında inceleme başlattı.

Ekipler, 2 şüphelinin adresleri, iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ile 250 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Başmakçı'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Köroğlu için mevlit okundu

Başmakçı Kaymakamlığınca Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu için mevlit okutuldu.

İlçedeki pazar yerindeki programda, şehit Köroğlu için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yemek ikramından bulunulan programa, Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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