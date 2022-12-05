Afyonkarahisar'da kış tedbirleri toplantıları yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ve Dinar ilçelerinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, başkanlığında Bayat Kadın Kültür Evinde yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kurum müdürleri kurumlarını ilgilendiren bölümlerle ilgili sunum yaptı.

Kaymakam Çolak, ilçe olarak kışın olabilecek her türlü sorunla ilgili planlamanın yapıldığını sorun yaşamayacaklarını belirtti.



- Dinar'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Dinar ilçesinde Kaymakam Kemal Duru başkanlığında Belediye Başkanı Nihat Sarı ve ilgili daire amirlerinin katılımıyla kış tedbirleri toplantısı gerçekleşti.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının etkilerini en aza indirmek için karla mücadele ekipleri araç ve gereçlerinin uygun yerlerde nöbete alınması ve gerektiğinde müdahale etmesi, trafik işaretlemeleri dahil önleyici tedbirlerin planlanması, kış lastiği kullanma zorunluluğu noktasında gerekli uygulamaların yapılması gibi konularda görüşüldü.



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