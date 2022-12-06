Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sabah etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah yola çıkan vatandaşlar, yoğun sisle karşılaştı.
Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerlemeye çalıştı.
- Dazkırı'da voleybol turnuvası
Dazkırı'da kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.
Dazkırı Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvaya, 11 kurum katılıyor.
İlçe Kapalı Spor Salonu'nda başlayan turnuva, 25 Aralık'ta sona erecek.