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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da asayiş

AA

Afyonkarahisar'da asayiş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'yi Hacı Ömer Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

- Bayat'ta define ararken yakalanan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ta define arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yenibağlık mevkisinde arazide ellerinde dedektör ile tarihi eser arayan H.İ.G, H.Ç. ile H.A'yı yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 3 dedektör, kazma, keser, çapa ve 7 metal parça ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, H.İ.G, H.Ç. ile H.A'ya adli işlem yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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