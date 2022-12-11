Engelli yüzücü Fevzi Çakmak 1,5 aylık çalışmayla Türkiye birincisi oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Devlethan köyünde yaşayan bedensel engelli 30 yaşındaki Fevzi Çakmak, Konya'da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

Fevzi Çakmak, 5 yaşındayken oynadığı topun inşaat zemin çukuruna düşmesi nedeniyle toprak kayması olduğunu ve sağ kolunu kaybettiğini söyledi.

Spor yapmayı çok sevdiğini belirten Çakmak, "Yüzme ve koşu sporlarıyla uğraşıyorum. Denizi çok sevdiğim için yüzmeyi daha çok seviyorum. Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri katıldığım ilk yarıştı. 1,5 aylık bir çalışmayla dereceler elde ettim." dedi.

Ferdi kategorisinde 100 metre kurbağalamada birinci, 50 metre serbestte ikinci ve 100 metre serbestte üçüncülük elde ettiğini dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:

"Devlethan küçük bir köy. Burada çalışma imkanım olmadığı için Hocalar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Barın bana yardımcı oldu. Metin Şişli hocam ile irtibata geçerek antrenmanlara başladık. Köye 300 kilometre uzaklıkta Antalya'da 1,5 ay kampa girdim." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara sıkı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Çakmak, "En büyük hedefim milli takıma seçilerek Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak. Buradan engellilere seslenmek istiyorum, aslında hiçbiri engelli değil. Engel beyinde başlıyor ve beyinde bitiyor. Herkes engelli adayıdır. Buradan çıktığımızda yaşayacağımız veya kaza yapmayacağımız garanti değil. Bunun için çevremizdeki engelli bireylere saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

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