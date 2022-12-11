Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 1. Amatör Ligi'nin 9. haftasında Dinar Belediyespor, Evciler Belediyespor ile karşılaştı.

İlçe stadyumunda Dinar Belediyespor sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrılarak puanını 11'e yükseltti.

Maç sonunda Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, sahadan galip ayrılan sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

- Dinar Bilim ve Sanat Merkezi'nin sınavlarının ilçede yapılacağı bildirildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan görüşmeler sonucuna Dinar Bilim ve Sanat Merkezi'nin sınavlarının ilçede yapılacağını belirtti.

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