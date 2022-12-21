Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bayat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kasapoğlu, ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, sohbet etti.
Daha sonra Bayat Kaymakamı Anıl Çolak ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'u makamlarında ziyaret eden Kasapoğlu, ilçedeki sportif faaliyetler ve yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
- Bolvadin'de motosiklet denetimi yapıldı
Bolvadin'de polis ekipleri, kentte tescilsiz motosikletlere yönelik denetim yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde 38 motosikletin tescil, plaka ve motor numarasını kontrol etti.
Denetimde 15 motosiklet tescilsiz olduğu gerekçesiyle trafikten men edildi.