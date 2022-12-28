Sandıklı Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açılacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi açılacak.

Sandıklı'nın yanı sıra Kızılören ve Hocalar ilçelerine de hizmet verecek olan Bilim ve Sanat Merkezi kısa bir süre içerisinde Zafer Mahallesi Toplu Konutlar yanında bulunan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu içerisinde bulunan bölümde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Sandıklı Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdürü Ali Aktaş, merkezin eksikliklerin hızla giderilerek tamamlandığını ve kısa süre içerisinde açılışı yapılarak öğrenci kabulüne başlayacağını belirtti.

Kurum içerisinde kısa sürede birçok atölyenin kazandırıldığını belirten Aktaş, "Merkezde müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, bilişim teknolojileri atölyesi ve destek eğitim odası kurularak içerisinde öğrencilerin bilim ve yetenekleri alanında projeler yürüteceğimiz bölümler oluşturuldu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.