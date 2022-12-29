Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, ilçelerdeki doğalgaz hizmete alım törenlerine katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde doğalgazı hizmete alım törenleri gerçekleştirildi.

Yumurta üretimiyle bilinen Başmakçı ilçesine giden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, ilçedeki bir yumurta üretim tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

İşletmenin çaloşan çoğunluğunun kadın olduğuna dikkati çeken Vali Yiğitbaşı, "Burada çalışanların çoğunun kadın olması ülkemizde kadın istihdamının ne kadar yaygınlaştığının göstergesi. Görüyorsunuz kadın eli değen her yerde bir nizam bir düzen var. Buradaki tablo beni gerçekten mutlu etti, kadınların ülkemizde üretilen her değerde katkısı olduğunu bilmek geleceğe yönelik de umutlarımızı artırıyor." dedi.

Vali Yiğitbaşı, daha sonra, doğalgaz hizmete alım törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Yiğitbaşı, ilçede 2022 yılı kasım ayı itibariyle ilçede 12 milyon liralık doğalgaz altyapı yatırımı gerçekleştiğini söyledi.

Vali Yiğitbaşı daha sonra Başmakçı ilçesindeki temaslarının ardından Dazkırı ve Evciler ilçelerindeki doğalgaz hizmet alım törenlerine katıldı.

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