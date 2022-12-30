Dazkırı'da voleybol turnuvası sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dazkırı Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol Turnuvası'nda Acıgöl Spor şampiyon oldu.
11 takımın ve 110 sporcunun katıldığı 29 maçın yapıldığı Voleybol Turnuvası sona erdi. Birinciliği Acıgöl Spor, ikinciliği Özgür Bulsan Spor, üçüncülüğü ise Akıncılar Spor aldı.
Dazkırı Spor Salonunda Özgür Bulsan Spor ile Acıgöl Spor arasında oynanan final müsabakasının heyecanını Dazkırı Kaymakam vekili Zeliha Uz, Belediye Başkanı İsmail Taylan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Yıldızlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Ceylan, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mehmet Ertuğrul Gölcü, kurum müdürleri, muhtarlar ve voleybolseverler birlikte yaşadı.