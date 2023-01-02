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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları başladı

AA

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının ilk oturumu Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde yapıldı.

İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda yapılan ilk oturum, Valilik makamından gelen gündem dışı teklifin meclis üyelerine okunmasıyla başladı.

Okunan teklif, oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan il özel idaresine ait bir kamyonun Çobanlar Belediyesine bağış olarak verilmesi konusu da meclise okunarak ilgili komisyonlara gönderildi.

Bir diğer gündem maddesinde ise köylerde kanalizasyon sistemine ahır bağlantıları yapılmaması için para cezası kesilmesine ilişkin teklif de meclis üyelerine okunarak, komisyonlarda görüşülmesi için havale edildi.

Şuhut ilçesi Atlıhisar köyünde, mülkiyeti il özel idareye ait arsa vasfındaki taşınmazın düğün salonu yapılmak amacıyla Atlıhisar köyü tüzel kişiliği adına tahsis edilmesi konusu da komisyonlarda görüşülerek tekrar mecliste görüşülecek.

İGM ocak ayı toplantılarının 2. oturumu yarın yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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