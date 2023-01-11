Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ş.D. (35) idaresindeki 03 VV 637 plakalı otomobil, Akyuva köyü yakınlarında H.Ç'nin (25) kullandığı 03 ADE 367 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.Ç, (58) O.D. (18) ile S.G. (53) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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