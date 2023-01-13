Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, yol açılışına katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yapımı tamamlanan Sinanpaşa - Hocalar bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, İl Özel İdarsi tarafından Sinanpaşa'nın Yörükmezarı köyü ile Hocalar'ın Yağcı köyleri arasındaki bağlantı yolunun açılışına katılarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışı yapılan bağlantı yoluyla iki ilçe arasındaki mesafe yaklaşık 30 kilometre kısaldı.

Açılışa, Yiğtibaşı'nın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.













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