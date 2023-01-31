Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki çiftçilere yem bitkileri desteklemeleri konusunda bilgi verdi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi ekipleri, merkeze bağlı köylerde çiftçilerle bir araya geldiği belirtildi.

Ekiplerin yem bitkileri desteklemeleri konusunda üreticilere eğitim ve bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.



- Sandıklı ve Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

İlçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerle cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.