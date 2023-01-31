Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki çiftçilere yem bitkileri desteklemeleri konusunda bilgi verdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi ekipleri, merkeze bağlı köylerde çiftçilerle bir araya geldiği belirtildi.
Ekiplerin yem bitkileri desteklemeleri konusunda üreticilere eğitim ve bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.
- Sandıklı ve Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu
İlçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerle cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri, ilçe merkezinde tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.