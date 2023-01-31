Afyonkarahisar'da hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldüren sanığa müebbet hapis

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde yaşlı kadını kesici aletle öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar F.A. ile E.K, avukatlar ve müştekiler katıldı.
Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, F.A'ya "kasten öldürme"den müebbet, yağma suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.
Diğer sanık E.K. "kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "yağma"dan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki evinde kesici aletle öldürülen Hacer Evlice'nin (58) cesedinin 25 Ocak 2022'de bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.