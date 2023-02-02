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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında 4 bin 200 kilometre uzunluğunda demir yolu inşaatının devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan 13 bin 700 kilometrelik demir yolu ağında da işletme yapıyoruz. Üretimdeki lojistik maliyetlerimizi düşürmesi açısından demir yolu yatırımları çok önemli." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk ziyaretini Afyonkarahisar Valiliğine gerçekleştirdi. Çiçekle karşılanan Karaismailoğlu, şeref defterini imzaladı ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile görüştü.

Ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, burada İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Karaismailoğlu, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da güzel işlerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'de 20 yıldır açılış ile temel atma programlarının devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemizin dört bir tarafında bir hareketlilik var. Gelişen, büyüyen dünyanın en güçlü ülkelerinden Türkiye'nin altyapısını tamamlıyoruz. 100 yılda yapılacak işleri son 20 yıla sığdırmış bir Türkiye var. Güçlü ulaştırma altyapısı sayesinde Türkiye gelişiyor, büyüyor." diye konuştu.

- "27 dakika süren yolu 15 dakika daha kısaltarak 12 dakikaya indireceğiz"

Türkiye'de 29 bini bölünmüş olmak üzere 70 bin kilometre kara yolu ile hizmet verildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar kaliteli ve güvenli yollar sayesinde sanayideki, turizmdeki artışların ihtiyacını karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Afyonkarahisar da en önemli illerimizden bir tanesi. Tüm yolların birleştiği bir kavşak noktası. Afyonkarahisar'da da önemli yatırımlarımız var. Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunu da bugün hizmete açacağız inşallah. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde projemizi bitirip milletimize sunmanın gururunu yaşayacağız. Afyonkarahisar-Şuhut arası 22 kilometre. 27 dakika süren yolu 15 dakika daha kısaltarak 12 dakikaya indireceğiz. Sonucunda konforlu, güvenli ve bölümüş yolu hizmete açacağız. Sonucunda yaptığımız bu yollar sayesinde bölgemiz gelişiyor. Yatırımcı daha hızlı geliyor. Sonucunda istihdam, üretim ve ihracat artıyor."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının da yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

İhale süreçlerinin tamamlandığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'dan İzmir'e kadar tam 600 kilometrelik bir güzergahta hakikaten devletimiz, bu kadar büyük bütçeleri harcayarak Afyonkarahisar'ın hem İzmir'e hem de Ankara'ya bağlantısını sağlayacak. Bu konforu bölgedeki vatandaşlarımıza yaşatacak. Biz hızlı trenle sadece yolcu taşımıyoruz. Bunun yanında yük de taşıyoruz. Bölgemizin lojistik anlamda da gelişmesine oldukça fayda getirecek. Gelişen, büyüyen Afyonkarahisar'ın turizmde, tarımda ve sanayideki gelişmelerinin önünü daha da açacak. Çok önemli ve büyük bir yatırım. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Ankara-İzmir hızlı trenini bağladığımızda demir yolunda Afyonkarahisar'ın doğu-batı eksenindeki bağlantılarını da tamamlamış olacağız."

- "Demir yolu yatırımları çok önemli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son 20 yıldır Türkiye'nin kara yolu altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım sürecine girildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları anlattı:

"Türkiye'nin dört bir tarafında şu anda 4 bin 200 kilometre uzunluğunda demir yolu inşaatı devam ediyor. Bir taraftan 13 bin 700 kilometrelik demir yolu ağında da işletme yapıyoruz. Üretimdeki lojistik maliyetlerimizi düşürmesi açısından demir yolu yatırımları çok önemli. Bunun yanında emisyonun azaltılması noktasında da demir yolu, fayda sağlayacak altyapı sektörlerimizden bir tanesi."

Karaismailoğlu, 20 yıl önce Afyonkarahisar'da 54 kilometrelik bölünmüş yol olduğunu, bugün il genelinde bu sayının 11 kat artırılarak 590 kilometreye ulaştığını aktardı.

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