Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bayat'ta esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığına Birsel Şenlik, seçildi.

Belediye Sosyal Tesisindeki seçimde Birsel Şenlik ile Eren Özgen'in listeleri yarıştı. 156 esnafın 125 oyunu alan Şenlik, odanın yeni başkanı seçildi.

Seçime, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, davetliler ve oda üyeleri katıldı.

- Sinanpaşa'da köy odasında çıkan yangın söndürüldü

Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde bir köy odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İki katlı köy odasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sinanpaşa Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, köy odası kullanılamaz hale geldi.

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