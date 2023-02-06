Afyonkarahisar'da devrilen yolcu otobüsünde yaralananlardan 29'u taburcu edildi

Otellerdeki çarşaf ve havlular neden daima beyaz?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 35 kişiden 29'u taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi, defnedilecekleri kentlere gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren anne Sultan Nur Özay ile kızı Seval Özay, Dazkırı ilçesinde, Mehmet Tuncer Dinar ilçesinde defnedilecek.



Ayşe Koç, Halime Tıpırdamaz ve Fatma Temiz'in cenazeleri Denizli'ye, İsmail Yoldaş'ın cenazesi Diyarbakır'a, Yakup Uçar'ın cenazesi ise Mardin'e gönderildi.

Hastanelerdeki 35 yaralıdan 29'u taburcu olurken 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Sürücü S.C. (68) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.