GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen yolcu otobüsünde yaralananlardan 29'u taburcu edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 35 kişiden 29'u taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi, defnedilecekleri kentlere gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren anne Seval Özay ile kızı Sultan Nur Özay Dazkırı ilçesinde, Mehmet Tuncer Dinar ilçesinde defnedilecek.

Ayşe Koç, Halime Tıpırdamaz ve Fatma Temiz'in cenazeleri Denizli'ye, İsmail Yoldaş'ın cenazesi Diyarbakır'a, Yakup Uçar'ın cenazesi ise Mardin'e gönderildi.

Hastanelerdeki 35 yaralıdan 29'u taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Sürücü S.C. (68) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Seval Özay (41) ile kızı Sultan Nur Özay'ın (13) cenazeleri Dazkırı ilçesine getirildi.

Cenazeler, ilçeye bağlı Sarıkavak köyünde öğle namazının ardından defnedildi.

Polis memuru baba Saim Özay'ın geçen yıl Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Cenaze törenine merhum anne ve kızın yakınları ile Dazkırı Kaymakam Vekili Zeliha Uz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Murat Bakır ve vatandaşlar katıldı.

Kazada vefat eden Mehmet Tuncer de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Tuncer'in cenazesi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede Tuncer'in yakınları gözyaşı döktü.





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