GÜNCELLEME 2- Afyonkarahisar'da devrilen yolcu otobüsünde yaralananlardan 29'u taburcu edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 35 kişiden 29'u taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait, S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi, defnedilecekleri kentlere gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren anne Seval Özay ile kızı Sultan Nur Özay Dazkırı ilçesinde, Mehmet Tuncer Dinar ilçesinde defnedilecek.

Ayşe Koç, Halime Tıpırdamaz ve Fatma Temiz'in cenazeleri Denizli'ye, İsmail Yoldaş'ın cenazesi Diyarbakır'a, Yakup Uçar'ın cenazesi ise Mardin'e gönderildi.

Hastanelerdeki 35 yaralıdan 29'u taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü S.C. (68) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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