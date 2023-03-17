Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
N.P, idaresindeki 10 AD 070 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında bariyere çarparak şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki T.T. ile S.K.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Eski Şuhut Kavşağı ile Değimenayvalı beldesi ve Çay ilçesindeki trafik kazalarında ise yaralanan 3 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.