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GÜNCELLEME - Kalp krizi geçiren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti

AA

GÜNCELLEME - Kalp krizi geçiren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'de rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gönüllü'nün cenazesi, Başmakçı ilçesine getirildi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde ve belediye önünde "helallik" alınmasının ardından Gönüllü'nün Türk bayrağına sarılı naaşının üzerine ceketi konularak Cuma Camisi'ne götürüldü.

Gönüllü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gönüllü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Gönüllü, 57 yaşındaydı.

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