Afyonkarahisar'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2013-2015'te PKK/KCK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Serdar" kod adlı M.Ş.G. belirlenen adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, kırmızı kategoride aranan terör örgütü üyesi Nuriye Kesbir ile fotoğrafının bulunduğu öğrenildi.

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