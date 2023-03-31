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Sandıklı'dan kısa kısa

AA

Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, şehit aileleri, gaziler ve ilçede misafir edilen depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Sülün, öğretmen evinde düzenlenen iftar yemeğinde, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler ile yakından ilgilendi.

​​​​​​​Programa, Sülün'nün yanı sıra eşi Hayriye Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve ilçe protokolü katıldı.


- Kaymakamlardan, domates serasına ziyaret

Sandıklı Kaymakamlığı ev sahipliğinde bir araya gelen ilçe kaymakamları topraksız tarımla üretimi yapılan domates serasını ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, öncülüğünde bir araya gelen Kızılören Kaymakam Vekili Makbule Adacı ve Hocalar Kaymakam Vekili Hakan Kara Sandıklı, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde bulunan ve jeotermal enerji ile ısıtılarak topraksız iyi tarım yöntemi ile üretimi gerçekleştirilen domates serasında incelemelerde bulundu.

Serada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen kaymakamlar, sera sorumlu danışmanından seracılıkla ilgili üretimde ve pazarlamada karşılaşılan sorunlar, verimlilik ve kalite konusunda bilgi alarak, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Sülün, daha önce dikimini gerçekleştirdiği domates fidesinin hasadını da gerçekleştirdi.

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