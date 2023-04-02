Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çobanlar ilçesi Akkoyun köy muhtarı K.K. idaresindeki 26 DK 756 plakalı otomobil, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken Sülümenli beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, K.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan H.K, F.C, C.K. ve M.A.K. yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.