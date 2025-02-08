İscehisar'da "Bilali Habeşi Camisi" açıldı

İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu da caminin açılışında dua etti.

İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Fatih Mahallesin'deki caminin açılışında, "Bilali Habeşi Camisi ilçemize hayırlı olsun. Rabbim içini dolu eylesin. Bu caminin yapımında emeği olan hayırsever vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum, Allah sevaplarini kabul etsin."dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.