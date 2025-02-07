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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:55
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        B.D. (25) idaresindeki 26 TK 837 plakalı otomobil, Çobanlar yolu üzerinde yön levhasına çarparak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki D.D, İ.B. ile H.D, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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