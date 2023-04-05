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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hocalar ilçesinde ilkokulda gölge oyunu gösterisi yapıldı.

Kardeş okul projesinde Şehit Hasan Yalın İlkokulu öğrencileri, ilçeye bağlı Yeşilhisar köyü Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerine Hacivat ve Karagöz ile farklı gölge oyunu gösterisi sundu.

Akıllı tahtaya da yansıtılan gölge oyunu izleyici öğrenciler tarafından beğeni topladı.

Kardeş okullardaki öğrenciler, etkinlikte hem eğlendiler hem de keyifli zaman geçirdi.​​​​​​​

- Bolvadin'de tır devrildi

Bolvadin'de peynir suyu yüklü tır yola devrildi.

S.S. idaresindeki 03 AAZ 117 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kutlu köyü kavşağında devrildi.

Kazada yaralananın olmadığı bildirildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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