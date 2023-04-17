Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 genç kızın cenazeleri defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 genç kızın cenazeleri, toprağa verildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri, ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden, genç kızların babaları Mehmet Yapıcı ve Cemil Ağdacı gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler, İlçe Müftüsü Abdullah Aslan'ın kıldırdığı namazın ardından, Bayat Asri Mezarlıkta defnedildi.

- Olay

Şevval Ağdacı (16) idaresindeki 06 CCB yönetimindeki otomobil, dün Zübeyde Hanım Caddesi'nde baraj yolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarpmış, kazada sürücü Ağdacı olay yerinde, otomobilde bulunan arkadaşı Meryem Yapıcı (16) sevk edildiği Bayat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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