Depremzede eğitmen Afyonkarahisar'da görme engellilere bilgisayar öğretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede eğitmen Afyonkarahisar'da görme engellilere bilgisayar öğretiyor

AA

Depremzede eğitmen Afyonkarahisar'da görme engellilere bilgisayar öğretiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da, Altınokta Körler Derneğinde bilgisayar kursu açan 29 yaşındaki depremzede öğretmen Mihriban Erkan, görme engelli kursiyerlerin hayatına dokunuyor.

Erkan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı.

Depremden bir hafta sonra evleri ağır hasar gördüğü için eşi ve ailesiyle önce Antalya'da bir otele yerleşen Erkan, 15 gün sonra da Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Gençlik Merkezi Kampında konaklamaya başladı.

Erkan, 1,5 aydır yaşadığı Afyonkarahisar'da Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna giderek Bilgisayar Öğretmenliği branşında usta öğretici olarak görev almak istediğini belirtti.

Talebi kabul edilen Erkan, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinde 8 görme engelli kursiyere bilgisayar kullanımı konusunda kurs vermeye başladı.

Erkan, AA muhabirine, Hatay'da 2017'den bu yana Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda usta öğretici olarak görev yaptığını anlattı.

Boş durmayı sevmediğini vurgulayan Erkan, "Şartlar da çalışmaya zorluyor. Afyonkarahisar'da en azından bir işin ucundan tutalım ve kendimizi de geliştirelim istedik. Manevi açıdan da 'bir şeylerle uğraşırsak belki o anı ve kötü günleri biraz daha hafifletme durumu olur' diye düşündük. Halk Eğitimi Merkeziyle görüştük. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler, yardımcı oldular. Hemen kursu açtık. O şekilde yollarımız özel bireylerle kesişti."

- "Kursiyerlerimiz on parmak klavyenin hızlı kullanımına geçti"

Erkan, daha önce özel bireylerle çalışma fırsatının olmadığını ancak 3 haftadır derslerde hiç zorlanmadığını ifade etti.

Kursiyerlerin ortama ayak uydurmasıyla güzel bir ders ortamı yaşadıklarını aktaran Erkan, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerin çoğu bilgisayarla ilk defa tanışıyor. Fırsat verildiği zaman dezavantajlı ve engeli olan insanlar da topluma rahatlıkla kazandırılabiliyor. Şu an da kursiyerlerimiz on parmak klavyenin hızlı kullanımına geçti. Harflerin yerlerini öğreniyor ve hızlı yazmaya çalışıyorlar. Bu şekilde günlük hayatlarını daha kolay hale getirecek pratik bilgiler öğreniyorlar. Kursiyerlerim de benim depremzede olduğunu öğrenince ayrı bir sıcaklık gösterdi. Birbirimize alıştık."

- "Bilgisayar donanımlarıyla ilgili kısa sürede çok fazla bilgi öğrendik"

Kursiyer Asım Özcan, 3 haftadır severek geldiği kursun kendisi için verimli geçtiğini söyledi.

Mihriban öğretmenin ders anlatımının da başarılı olduğuna dikkat çeken Özcan, "Bilgisayar donanımlarıyla ilgili kısa sürede çok fazla bilgi öğrendik. İnşallah, temmuz sonuna kadar Mihriban öğretmenimizle birlikteyiz. Kursun zevkli ve başarılı geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kursiyer Abdullah Binzet de tanıdığı için çok mutlu olduğu Mihriban öğretmenin bilgisayar kullanmayı kendilerine çok güzel ve hızlı öğrettiğini dile getirdi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, halk eğitim merkezi aracılıyla açtıkları bilgisayar kursunda Hatay'dan gelen depremzede Mihriban öğretmenle yollarının kesiştiği için mutlu olduklarını ve üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli ...
Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kadir ...
Afyonkarahisar'da güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da güvenlik görevlileri arasında çıkan ...
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 genç kızın cenazeleri defnedildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını ...
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarptığı kazada 1 ...
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Sandıklı'da ramazan davulcuları bahşişlerini topluyor
YEREL HABERLER Sandıklı'da ramazan davulcuları bahşişlerini topluyor
Yurt dışından depremzede çocuklar için oyuncaklarla gönderilen notlar duygulandırdı
YEREL HABERLER Yurt dışından depremzede çocuklar için oyuncaklarla ...
Afyonkarahisar'da tarım arazisine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tarım arazisine devrilen ...
Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 ...
Afyonkarahisar'da kurye motosikletinde uyuşturucu taşıyan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kurye motosikletinde uyuşturucu ...
Afyonkarahisar'da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da trafik denetimleri
Afyonkarahisar'da 2 kızıl akbaba fotoğraflandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 2 kızıl akbaba fotoğraflandı
Ramazanda tatlıcıların yüzü güldü
YEREL HABERLER Ramazanda tatlıcıların yüzü güldü
Cam biblo ve hediyelik eşyalar Emirdağlı kadınların elinde şekilleniyor
YEREL HABERLER Cam biblo ve hediyelik eşyalar Emirdağlı kadınların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.