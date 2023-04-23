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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı, Dinar, Sandıklı, Dazkırı, İscehisar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Belediye Düğün Salonunda kutlandı.

Kutlamalarda, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sergiledi.

Kutlamalar etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

- Dinar

Dinar'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şiirler okundu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Program düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle son buldu.

- Sandıklı

Sandıklı ilçesinde Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Doğan, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Kapalı Spor Salonunda coşkuyla kutlandı.

Kutlamalarda öğrenciler şiirler okuyarak, hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Kutlamalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

- Dazkırı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dazkırı ilçesinde coşkuyla kutlandı.

İlçe tören alanında icra edilen kutlama programına Kaymakam Zeliha Uz, Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçe protokolü ve çocuklar katıldı.

Programda şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

- İscehisar

İscehisar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program, Şehit Vural Şahin İlkokulunda devam etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı şiirlerin okunmasından sonra, sahnelenen halk oyunları ve gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.

Programda, geleneksel çocuk oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile sona erdi.

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