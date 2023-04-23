AK Parti Sultandağı ilçe teşkilatı bayramlaştı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sultandağı ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile milletvekili adayları Hasan Arslan, Hakkı Öztürk, Ethem Karahan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, İlçe Başkanı Mustafa Genç, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, partilerle bayramlaşmayla sona erdi.

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