Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
H.E idaresindeki 26 B 9699 plakalı otomobil, Afyonkarahisar'dan Ankara istikametine seyir halindeyken Bayat ilçesi Tavşantepe mevkisinde, önünde seyir halinde olan C.G. yönetimindeki 06 DNG 557 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü H.E ve aynı araçta bulunan H.K ve T.B. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne, diğer sürücü C.G ve aynı araçtaki M.A. da İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.