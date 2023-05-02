İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar mitinginde konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekçilere ve emeklilere temmuz ayında zam yapacaklarını belirterek, "Emekli maaşı alan arkadaşlar, biz seçimi kazandığımız andan itibaren ilk ayda gideceksiniz hesaplarınızda 15 bin lira bulacaksınız." dedi.

Akşener, Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine oy istedi.

Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağını savunan Akşener, "Başbakan Meral' diyorsunuz ya ben başbakanlığı öyle abidik gubidik işlerle kabul etmem. Sizin helal oylarınızla kabul ederim. Partimizi birinci çıkaracaksınız." ifadesini kullandı.

Akşener, kendisinin milletin emriyle başbakan olacağını dile getirdi.

Bütün köy okullarını açarak 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"O köy okullarına aynı zamanda bir veteriner, bir ziraat mühendisi, öğretmen ve tekniker tayin edeceğiz. Şimdi köylerin yaş ortalaması 50 civarında. Daha genç arkadaşlarımızın, karı koca, köyde eğer yaşamak isteyip, tarım yapmak istiyorlarsa onlara da derhal ve hemen SSK ya da Bağ-Kur paralarını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çobanların SSK ya da Bağ-Kur paralarını biz ödeyeceğiz. Havza usulü ekim ve dikim yaptıracağız. Alım garantisi vereceğiz. Fiyat garantisi vereceğiz. Çiftçiyi, köylüyü kesinlikle zarara uğratmayacağız. Sanayi tesisleri açacağız. Gençlerin işsizliğini öncelikle engelleyeceğiz."

Akşener, 18-26 altı yaş grubu arasındaki bütün gençlere iş buluncaya kadar 2 bin 500 lira maaş vereceklerini kaydetti.

Ocak ayında emeklilere ve emekçilere yüzde 55 zam yapılmasını istediğini anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Dün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günüydü. Arkadaşlara dedim ki şöyle bir çalışma yapın. Yaptılar. Yüzde 50 zam yapacağız, temmuz ayında diye ilan ettik. Ama Bilge hoca buraya gelirken aradı bana 'Genel başkanım en az yüzde 50 deyin Afyonkarahisar'dan' dedi. Emekçilere ve emeklilere temmuz ayında zam yapacağız. Emekli maaşı alan arkadaşlar biz seçimi kazandığımız andan itibaren ilk ayda gideceksiniz hesaplarınızda 15 bin lira bulacaksınız. Esnaf kardeşlerim. Pek çok kredi almak zorunda kaldınız ve ödemeniz mümkün değil. Onları yeniden yapılandıracağız. Sadece bir süre faizini ödeyeceksiniz. Bu arada ödediğiniz kadar tekrar kredi alma hakkınız olacak ve 5 yıllık bir süre içerisinde diğerlerini ödemeye gayret edeceksiniz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Akşener, partisinin Afyonkarahisar milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.



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